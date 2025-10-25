Usa tatuaggio nazista | scandalo a sinistra chi è questo candidato
"Ero molto ubriaco": così un candidato dem al Senato negli Usa ha giustificato un errore, cioè un tatuaggio col teschio nazista, un teschio “Totenkpof” delle SS, fatto sul petto. Un errore a cui poi ha cercato di rimediare coprendo il tatuaggio con l'immagine di un cane. Si tratta di Graham Platner, un ex marine, che ha smentito di essere “segretamente nazista”. L'errore risalirebbe a 20 anni fa in Croazia mentre era in congedo con i suoi commilitoni. L'uomo ha aggiunto che fino a poco tempo fa non sapeva neanche che quella immagine fosse associata alla polizia nazista. Il candidato liberal, 41 anni, aveva persino pubblicato un video in cui cantava in mutande alla festa di nozze del fratello. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il candidato alle primarie dei democratici nel Maine è finito nell'occhio del ciclone dopo la scoperta di un vecchio tatuaggio fatto senza sapere che fosse un simbolo nazista ? https://l.euronews.com/858C - facebook.com Vai su Facebook
Il candidato alle primarie dei democratici nel Maine è finito nell'occhio del ciclone dopo la scoperta di un vecchio tatuaggio fatto senza sapere che fosse un simbolo nazista - X Vai su X
Usa, scandalo tra i democratici: Platner, candidato al Senato nel Maine scoperto con un tatuaggio nazista - Genevieve McDonald, responsabile della segreteria politica di Platner, lascia l'incarico ... Come scrive rainews.it
Usa, Graham Platner copre il tatuaggio con i simboli nazisti - Graham Platner, candidato democratico al Senato degli Stati Uniti nel Maine, ha coperto un tatuaggio sul petto con i simboli nazisti. Si legge su msn.com
Controversia nel Maine: il tatuaggio di ispirazione nazista di un candidato democratico scuote l'opinione pubblica - Un episodio controverso ha colpito la campagna elettorale di Platner, candidato al Senato per il partito Democratico nel Maine. Da notizie.it