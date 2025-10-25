Usa siparietto fra Trump e giornalista francese Sonia Dridi il tycoon | Da dove vieni? Accento bellissimo ma non capisco cosa dice - VIDEO
Alla domanda se la decisione della Knesset di approvare l'annessione del West Bank possa rappresentare una sfida all'accordo "di pace", Trump tergiversa, buttando nel discorso un'improbabile incomunicabilità "Può ripetere più forte? (.) Da dove viene? Dalla Francia? Bellissimo accento, ma n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trump e la giornalista francese: "Da dove viene? Bell'accento, ma non capisco cosa dice" - Le immagini del siparietto andato in scena alla Casa Bianca durante la conferenza stampa del presidente Trump su Israele: una giornalista francese gli chiede se il voto alla Knesset sull'annessione de ... Lo riporta repubblica.it
Trump alla giornalista francese: "Hai un bell'accento, ma non capisco cosa dici" - Donald Trump risponde così alla domanda di una giornalista francese durante una conferenza stampa. Come scrive tg.la7.it
Trump a cronista francese: Hai un accento bellissimo, ma non capisco la tua domanda - Così Donald Trump ha risposto alla domanda di una giornalista fran ... Riporta ilgiornale.it