Secondo Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, «esiste un piano» per consentire all’attuale presidente di ottenere nel 2028 un terzo mandato, vietato espressamente dal 22esimo emendamento della Costituzione americana. Bannon, intervistato da The Economist, ha spiegato che l’Amministrazione Trump troverà il modo di aggirare questo vincolo, aggiungendo che «la gente dovrebbe semplicemente abituarsi a questa idea». Il tycoon da tempo allude alla possibilità di restare alla Casa Bianca e il suo store online ha messo in vendita merchandise “Trump 2028”. Donald Trump (Ansa). Roosevelt fu eletto quattro volte: ma non c’era il 22esimo emendamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Usa, la rivelazione di Bannon sul terzo mandato di Trump