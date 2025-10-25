Usa e Ue unite solo così per Meloni si ferma la guerra in Ucraina

Stati Uniti e Unione europea devono restare uniti al fine di individuare una soluzione che porti al cessate il fuoco in Ucraina. Questo il sunto dell’intervento che Giorgia Meloni ha fatto in occasione della riunione della Coalizione dei volenterosi, al termine del secondo giorno di Consiglio europeo. L’incontro, stando a quanto diffuso da Palazzo Chigi, si è svolto all’indomani delle recenti parallele decisioni di Unione europea e Stati Uniti di introdurre nuove sanzioni contro la Russia, a seguito della persistente indisponibilità di Mosca a impegnarsi per la cessazione delle ostilità. Nel corso del suo intervento in video collegamento, Meloni “ha ribadito l’importanza dell’unità tra le due sponde dell’Atlantico nel perseguire un cessate il fuoco da cui venga avviato un credibile percorso negoziale che prenda le mosse dall’attuale linea di contatto con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Usa e Ue unite, solo così per Meloni si ferma la guerra in Ucraina

