ursula e draghi ci riocano con la ricetta federalista

Voce del verbo riocare, quando nel gioco dell'oca sorpassi il traguardo e devi tornare indietro e rilanciare i dadi. Sì, Ursula e Draghi si sono accorti che l'Ue è in crisi (in realtà lo è da quando è stata fatta nascere col forcipe, senza consultare i cittadini). Come se ne esce?, si son detti. E la risposta è sempre la stessa: poiché così non funziona, rafforziamola! Vabbè, ma come? Semplice: trasformandola in federazione, abolendo la regola dell'unanimità, abolendo il diritto di veto dei singoli Stati. Certamente così si rafforzerebbe l'Ue e si indebolirebbero i singoli Stati. E gli Stati meno forti si trasformerebbero in colonie degli Stati più forti, o più legati a chi comanda a Bruxelles.

