Ursula e Draghi ci riocano con la ricetta federalista
Voce del verbo riocare, quando nel gioco dell’oca sorpassi il traguardo e devi tornare indietro e rilanciare i dadi. Sì, Ursula e Draghi si sono accorti che l’Ue è in crisi (in realtà lo è da quando è stata fatta nascere col forcipe, senza consultare i cittadini). Come se ne esce?, si son detti. E la risposta è sempre la stessa: poiché così non funziona, rafforziamola! Vabbè, ma come? Semplice: trasformandola in federazione, abolendo la regola dell’unanimità, abolendo il diritto di veto dei singoli Stati. Certamente così si rafforzerebbe l’Ue e si indebolirebbero i singoli Stati. E gli Stati meno forti si trasformerebbero in colonie degli Stati più forti, o più legati a chi comanda a Bruxelles. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Secondo diversi Paesi membri europei, industrie e persino sindacati la crisi dell'automotive è stata causata dai "pasticci" comunitari in tema di transizione. Pure Mario Draghi, ascoltatissimo da Ursula von der Leyen, ha detto che l'obiettivo di sole auto elettrich - facebook.com Vai su Facebook
La ricetta di Draghi per levare il freno alla crescita Ue - Mario Draghi lo aveva promesso già ad aprile: per salvare l'Europa e ridarle lo slancio perduto al cospetto di Stati Uniti, Cina e delle altre potenze mondiali servirà "un cambiamento radicale". Secondo ansa.it
Von der Leyen si difende da Draghi: “accordo dazi imperfetto ma forte”/ “Mercato unico: ora ridurre regole” - "Risposta" di Von der Leyen alle critiche di Mario Draghi su dazi e rassegnazione UE: "ricetta" di Ursula per uscire dall'impasse: l'editoriale sul "Sole" L’ACCORDO SUI DAZI E LA DIFESA DELL’OPERATO ... Da ilsussidiario.net
Commissione Ue, Ursula von der Leyen chiede la fiducia: partiremo dal piano Draghi. Ecco i tre pilastri per rilanciare l’economia - Una bussola sulla competitività europea, per ritrovare l’unità dopo le tensioni sui vicepresidenti esecutivi. Secondo milanofinanza.it