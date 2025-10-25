Urlo Virtus Il ciclone bianconero non fa sconti
VIRTUS 92 PANATHINAIKOS ATENE 75 VIRTUS: Pajola 7, Edwards 22, Jallow 9, Alston Junior 4, Smailagic 14, Niang 8, Vildoza 5, Hackett, Diouf 8, Morgan 15, Taylor, Akele ne. All. Ivanovic. PANATHINAIKOS ATENE: Sloukas 8, Nunn 19, Grant 5, Osman 14, Yurtseven 6, Hernangomez, Shorts 15, Mitoglou 4, Rogkavopoulos 4, Grigonis, Kouzeloglou, Toliopoulos ne. All. Ataman. Arbitri: Pukl, Aliaga, Thepenier. Note: parziali 19-15; 48-35; 69-53. Tiri da due: Virtus 2748; Panathinaikos 1935. Tiri da tre: 922; 421. Tiri liberi: 1116; 2528. Rimbalzi: 3928. Se tre indizi fanno una prova – Real Madrid, Monaco e Panathinaikos – allora abbiamo una certezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
