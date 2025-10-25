Upamecano Inter aumenta la concorrenza sul centrale del Bayern Monaco | si inserisce una super rivale!

Inter News 24 La situazione per il francese. Il mercato non si ferma mai e le strategie delle big iniziano a delinearsi in vista delle prossime sessioni. Secondo l’analisi del direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, Inter e Milan potrebbero presto ritrovarsi a duellare per un obiettivo comune in difesa. Si tratta del potente centrale francese del Bayern Monaco, Dayot Upamecano. Il classe ’98, pur essendo un pilastro dei bavaresi, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026, una situazione che lo rende un’occasione potenziale per entrambe le società milanesi, sempre attente ai profili di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Upamecano Inter, aumenta la concorrenza sul centrale del Bayern Monaco: si inserisce una super rivale!

Scopri altri approfondimenti

$Inter , obiettivo Dayot $Upamecano : trattativa in salita per l’ingaggio $europacalcio - X Vai su X

?FABRIZIO #ROMANO “L’#Inter e #Acerbi vanno verso l’addio a fine stagione. Chi lo sostituirà? Dubito sui nomi fatti in queste ore. In questo momento mi risulta difficile che gente come #Upamecano, #Guehi e #Kim possa approdare nel campionato italiano. - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale - Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano, il difensore nel mirino di Marotta Il Calciomercato Inter continua a muoversi sotto traccia, ma con grande attenzione alle occasioni che possono presen ... Riporta calcionews24.com

Inter, il sogno per la difesa resta Upamecano. Occhio alla concorrenza del Real Madrid - Il centrale francese del Bayern Monaco, in scadenza di contratto nel giugno 2026, rappresenta secondo ... Secondo tuttomercatoweb.com

Inter su Upamecano? Romano aggiorna: “Il Bayern c’è, lui ha le idee chiare e vuole…” - Fabrizio Romano in queste settimane ha accostato il nome di Dayot Upamecano anche all’Inter: gli aggiornamenti ... Riporta msn.com