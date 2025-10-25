uomo ucciso a torino un residente ha visto la scena

Ricostruire il film del delitto di Collegno attraverso le telecamere fisse. Ma anche con testimonianze dell'accoltellamento con cui è stato ucciso nel torinese Marco Veronese, 39 anni, titolare di una ditta di videosorveglianza, padre di tre bambini, di recente separato. "Il killer indossava una giacca blu, un cappuccio gli nascondeva il viso" ha raccontato una residente. Dalla finestra, nella notte fra mercoledì e giovedì, ha visto la scena. La vittima colpita con due fendenti al collo. "Maledetto", avrebbe urlato Veronese. Poi, un'altra decina di colpi. I filmati potrebbero rivelare le fasi precedenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

