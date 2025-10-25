Uomo ucciso a Torino un residente ha visto la scena
Ricostruire il film del delitto di Collegno attraverso le telecamere fisse. Ma anche con testimonianze dell'accoltellamento con cui è stato ucciso nel torinese Marco Veronese, 39 anni, titolare di una ditta di videosorveglianza, padre di tre bambini, di recente separato. "Il killer indossava una giacca blu, un cappuccio gli nascondeva il viso" ha raccontato una residente. Dalla finestra, nella notte fra mercoledì e giovedì, ha visto la scena. La vittima colpita con due fendenti al collo. "Maledetto", avrebbe urlato Veronese. Poi, un'altra decina di colpi. I filmati potrebbero rivelare le fasi precedenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tg3. . Voglio l'ergastolo, davanti alla giudice l'uomo che ha ucciso Luciana Ronchi, l'aggressione e le coltellate riprese in un video. Ieri a Milano la sfilata silenziosa "basta violenze" - facebook.com Vai su Facebook
#Torino: uomo ucciso con numerose coltellate nella notte a #Collegno, l'omicida che era incappucciato è in fuga - X Vai su X
Torino, imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strada: Marco Veronese accasciato sul marciapiede, assassino in fuga - L’imprenditore 39enne è stato colpito a morte nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno. Scrive baritalianews.it
Omicidio nel Torinese, Marco Veronese ucciso a Collegno: killer incappucciato ora in fuga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio nel Torinese, Marco Veronese ucciso a Collegno: killer incappucciato ora in fuga ... Secondo tg24.sky.it
Chi era Marco Veronese, ucciso a Collegno. Conosceva il suo assassino? - Trentanove anni, aveva un azienda di videosorveglianza. quotidiano.net scrive