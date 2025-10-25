Uomo trovato morto in strada | aveva 72 anni
Intorno alle 9.25 di oggi, sabato 25 ottobre, un uomo di 72 anni è stato trovato morto in via Andrea Costa all’altezza del civico numero 3, a Nova Milanese.Le dinamiche dell’accaduto sono ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desio, giunti sul posto assieme ai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
