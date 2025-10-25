Uomo trovato morto in strada | aveva 72 anni

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 9.25 di oggi, sabato 25 ottobre, un uomo di 72 anni è stato trovato morto in via Andrea Costa all’altezza del civico numero 3, a Nova Milanese.Immediato l'intervento dei sanitari del 118 usciti in codice rosso con un’ambulanza e ad un’automatica di Areu, l’Agenzia regionale emergenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

