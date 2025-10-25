Uomo fuori controllo nel parcheggio danneggia le auto e aggredisce la polizia con una bottiglia di birra
È accaduto intorno alla mezzanotte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre in via Piave a Como: la polizia di Stato è intervenuta dopo una chiamata giunta al 112 da parte dei residenti che segnalavano la presenza di un uomo, 34enne del Mali, che si aggirava nel parcheggio con una bottiglia di birra in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
