Uomini e Donne Martina e Gianmarco escono allo scoperto | il gesto di Ciro

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma i segnali parlano chiaro. Dopo la serata di X-Factor che li ha visti insieme per la prima volta in pubblico, la coppia di ex protagonisti di Uomini e Donne continua a far discutere. I fan sono ormai certi: tra i due è nato qualcosa di serio. Ma mentre la nuova storia cresce, Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina, lancia sui social messaggi che sembrano dire molto di più di quanto appaia. Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: ora è ufficiale sui social. Nel fine settimana, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno compiuto un passo importante: si sono seguiti su Instagram. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina e Gianmarco escono allo scoperto: il gesto di Ciro

