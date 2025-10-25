Uomini e Donne la tronista Cristiana Anania finisce nel mirino di un' ex corteggiatrice | Si sente unica

L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, ha deciso di vuotare il sacco sui social e rivelare il suo pensiero sulla tronista Cristiana Anania. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, la tronista Cristiana Anania finisce nel mirino di un'ex corteggiatrice: "Si sente unica"

Uomini e Donne, ex protagonista dice la sua su Cristiana Anania: “Non la reggo, ha atteggiamenti da bambina viziata” - Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto la sua sull'attuale tronista, Cristiana Anania. Riporta isaechia.it

Uomini e Donne, Chiara Rabbi contro Cristiana Anania: “Non la reggo…ecco il mitivo” - Chiara Rabbi critica Cristiana Anania: “Non la reggo, ha atteggiamenti da bambina viziata”. Riporta mondotv24.it

Chi è Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Scoppia il bacio in esterna - Tutto su Jakub Bakkour, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne: l'ex tentatore di Temptation Island bacia la tronista. Segnala ilsussidiario.net