Un filo rosso invisibile che parte da Israele, che attraversa il Medio Oriente in fiamme, il Sud Est Asiatico e che approda, infine, nel Mar Cinese Meridionale, precisamente a Taiwan. È il filo che rappresenta il legame, a quanto pare sempre più stretto, tra il governo guidato da Benjamin Netanyahu e quello di William Lai. Un rapporto che sembrerebbe essersi ulteriormente consolidato negli ultimi mesi a causa della crescente necessità di Taipei di rafforzare le difese militari per rispondere al meglio ad un eventuale, fantomatica, ipotetica offensiva di Pechino. Lai ha infatti più volte menzionato il T-Dome, il sistema di difesa aereo definito lo “Scudo di Taiwan” e ispirato all’ Iron Dome israeliano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Uno scudo di ferro anti Cina: l’asse invisibile tra Israele e Taiwan