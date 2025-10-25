Unitus la ricostruzione dopo l' incendio ad Agraria | Recupero dell' edificio e nuovi laboratori e spazi

L'Università della Tuscia come l'Araba fenice: risorge dalle sue ceneri. Le ceneri sono quelle dell'incendio del 4 giugno che ha gravemente danneggiato l'edificio dei dipartimenti di Agraria, Dafne e Dibaf, al Riello. Una tragedia che l'ateneo di Viterbo sta già trasformando in un progetto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

