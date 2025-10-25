UniFortunato Volley Benevento esordio in campionato contro il Potenza per partire con il piede giusto
Tempo di lettura: 2 minuti È finalmente tempo di campionato per l’UniFortunato Volley Benevento che domenica farà il suo debutto nella stagione 202526 di Serie C femminile. Le giallorosse affronteranno alla Palestra Rampone di Benevento la PM Volley Potenza, nel match che segna l’inizio ufficiale di un nuovo e affascinante capitolo sportivo per il club beneventano. Dopo la presentazione ufficiale della stagione, avvenuta martedì scorso presso l’ Università Giustino Fortunato, nuovo main sponsor della formazione di Serie C, la squadra si appresta a scendere in campo con entusiasmo e rinnovate ambizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
#NextMatch Unifortunato Accademia Volley Benevento PM Volley Potenza #GruppoMacchia DOM 26 OTT '25 H. 18 Palestra Itc "Rampone" - Benevento - facebook.com Vai su Facebook
Troppa Milano per il Volley Bergamo: 3-0 a Monza all’esordio in campionato - Il Volley Bergamo 1991 apre il suo campionato con una sconfitta sul campo di una delle potenze della Serie A1, Vero Volley Milano, che sul parquet di casa a Monza ... Scrive bergamonews.it