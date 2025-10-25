unifortunato volley benevento esordio in campionato contro il potenza per partire con il piede giusto

Tempo di lettura: 2 minuti È finalmente tempo di campionato per l’UniFortunato Volley Benevento che domenica farà il suo debutto nella stagione 202526 di Serie C femminile. Le giallorosse affronteranno alla Palestra Rampone di Benevento la PM Volley Potenza, nel match che segna l’inizio ufficiale di un nuovo e affascinante capitolo sportivo per il club beneventano. Dopo la presentazione ufficiale della stagione, avvenuta martedì scorso presso l’ Università Giustino Fortunato, nuovo main sponsor della formazione di Serie C, la squadra si appresta a scendere in campo con entusiasmo e rinnovate ambizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

