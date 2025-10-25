UNICEF | in Sudan la più grave crisi umanitaria al mondo

Nel Darfur e nel Kordofan, la malnutrizione acuta grave è in forte aumento.1,4 milioni di bambini vivono in zone colpite dalla carestia o a rischio di carestia.. 25 ottobre 2025 – “ Vi parlo (.) dopo aver lasciato il Darfur, al termine di una missione che mi ha portato anche a Khartoum. Quello che ho visto è allarmante. Il Sudan è la più grande crisi umanitaria al mondo. Il conflitto si sta intensificando e i bambini ne stanno pagando il prezzo più alto. Ogni giorno la violenza sta lacerando le comunità. A Jebel Marrah ho parlato con donne con i loro bambini in fuga dall’assedio di Al Fasher, costrette ad attraversare una serie di posti di blocco armati e derubate di tutti i loro averi e del loro denaro, molestate e aggredite, distrutte e lasciate senza nulla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it