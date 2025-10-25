Una volpe mastica il cavo della fibra ottica migliaia di persone rimangono senza connessione internet per quattro giorni

«Ecco cosa è successo – si legge –: è “sparito” il coperchio di un pozzetto della linea telefonica ed è caduta dentro una volpe. Non riuscendo a uscire, a partire da domenica sera, ha iniziato a sbranare il cavo della fibra ottica da cui passano i dati praticamente di tutti gli operatori di linea fissa. Tirata fuori la volpe, viva, sono state effettuate le operazioni di sanificazione dell’ambiente e la riparazione della linea». Con queste parole in un post su Facebook il comune di Caponago, in Brianza, ha spiegato il perché dell’ assenza della connessione internet che ha colpito circa cinquemila persone per quattro giorni. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Due volpi, madre e cucciolo, in un tenero gesto di affetto che racconta la vita selvaggia. ? #Volpe #Volpi #RedFox #WildlifePhotography #FaunaSelvatica #NaturaSelvaggia #AnimaliSelvatici #NatureLovers #WildBeauty #Boschi #AmoreAnimale #MadreE - facebook.com Vai su Facebook

Una volpe mastica il cavo della fibra ottica, migliaia di persone rimangono senza connessione internet per quattro giorni - È successo a Caponago, in Brianza: l'animale si era intrufolato in un pozzetto lasciato aperto e, non riuscendo più a uscire, si è accanito sul cavo ... Lo riporta open.online

Brianza, cinquemila persone senza connessione internet per quattro giorni: colpa di una volpe che ha masticato un cavo - È successo a Caponago: l'animale, caduto in un pozzetto lasciato aperto, si è accanito contro un cavo della fibra ottica «spegnendo» la rete. Da milano.corriere.it