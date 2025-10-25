Questa è la storia di quattro ragazzi che da Siena, nell’ottobre del 1965, si misero in viaggio verso Roma direzione stadio dell’Acqua Acetosa. Patrizio, Roberto, Andrea e Giovanni, atleti biancoverdi della Mens Sana, dovevano partecipare alla finale nazionale della Coppa Italia, quella che era la più importante manifestazione atletica per gli Allievi. L’avevano conquistata classificandosi al diciottesimo posto (l’ultimo disponibile), tra le 72 semifinaliste. Una gara da affrontare con serenità, non da favoriti. Ma lo sport, un po’ come la vita, riserva sempre delle sorprese: partirono, prima Patrizio, poi Roberto, poi di Andrea e infine Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una staffetta lunga sessant'anni. Oggi come ieri sulla pista a Roma