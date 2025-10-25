Una staffetta lunga sessant’anni Oggi come ieri sulla pista a Roma
Questa è la storia di quattro ragazzi che da Siena, nell’ottobre del 1965, si misero in viaggio verso Roma direzione stadio dell’Acqua Acetosa. Patrizio, Roberto, Andrea e Giovanni, atleti biancoverdi della Mens Sana, dovevano partecipare alla finale nazionale della Coppa Italia, quella che era la più importante manifestazione atletica per gli Allievi. L’avevano conquistata classificandosi al diciottesimo posto (l’ultimo disponibile), tra le 72 semifinaliste. Una gara da affrontare con serenità, non da favoriti. Ma lo sport, un po’ come la vita, riserva sempre delle sorprese: partirono, prima Patrizio, poi Roberto, poi di Andrea e infine Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Staffetta lunga un mese all’Arlecchino: per la prima volta assieme tre rassegne storiche rivolte a pubblici diversi - facebook.com Vai su Facebook
Una staffetta lunga sessant’anni. Oggi come ieri sulla pista a Roma - Forci, Fanciulli, Friscelli e Visibelli furono primatisti italiani allievi nella 4x100 nel 1965. Segnala msn.com
Super Staffetta per gli 80 anni della Quercia - Per celebrare questo passaggio importante nella vita della società gialloverde sono state messe in campo varie iniziat ... Segnala fidal.it