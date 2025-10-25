Una rete da pesca calata illegalmente lungo la costa sangiorgese. Durante un controllo di routine la Capitaneria ha individuato in mare nei pressi dello chalet Lo Storione circa 50 metri di rete collocata in zona vietata alla pesca: priva di qualsiasi segnale identificativo e con l’attrezzatura non recante targhette o galleggianti contrassegnati, risultava in palese violazione delle norme che regolano le attività di pesca e tutela dell’ambiente marino. Il materiale è stato recuperato e posto sotto sequestro, mentre gli accertamenti successivi non hanno consentito di risalire ai responsabili dell’illecito, che si è verificato lo scorso mese di marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una rete illegale di 50 metri sequestrata dalla capitaneria