Una rete illegale di 50 metri sequestrata dalla capitaneria
Una rete da pesca calata illegalmente lungo la costa sangiorgese. Durante un controllo di routine la Capitaneria ha individuato in mare nei pressi dello chalet Lo Storione circa 50 metri di rete collocata in zona vietata alla pesca: priva di qualsiasi segnale identificativo e con l’attrezzatura non recante targhette o galleggianti contrassegnati, risultava in palese violazione delle norme che regolano le attività di pesca e tutela dell’ambiente marino. Il materiale è stato recuperato e posto sotto sequestro, mentre gli accertamenti successivi non hanno consentito di risalire ai responsabili dell’illecito, che si è verificato lo scorso mese di marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
L’FBI ha smantellato una rete di gioco d’azzardo illegale e partite truccate in 11 Stati. Coinvolti il giocatore degli Heat Terry Rozier e l’allenatore dei Trail Blazers Chauncey Billups, insieme ad altri 30 indagati - facebook.com Vai su Facebook
Una rete illegale di 50 metri sequestrata dalla capitaneria - Una rete da pesca calata illegalmente lungo la costa sangiorgese. Secondo msn.com
Napoli, rimossa rete da pesca illegale di 200 metri dai fondali dell'area marina protetta di Gaiola - Un' altra vittoria per la tutela del Parco Sommerso di Gaiola, dove l'impegno costante per la salvaguardia del mare continua a dare frutti. Riporta ilmattino.it
Cesenatico, pesca abusiva in mare: sequestrati oltre mille metri di reti illegali - Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ha proceduto, nella mattinata odierna, alla rimozione e al sequestro di un ingente ... Lo riporta corriereromagna.it