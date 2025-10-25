‘Una ragazza solare’ | Beatrice Bellucci muore a 20 anni sulla Colombo si indaga su gara clandestina

Una città sotto choc, una famiglia distrutta, un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto. Beatrice Bellucci, 20 anni, è morta nella tarda serata di venerdì 24 ottobre in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Roma, all’altezza di piazza dei Navigatori. La giovane viaggiava come passeggera su una Mini Cooper quando la loro auto è stata centrata da una BMW lanciata ad altissima velocità. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi più inquietante: una gara clandestina tra auto. La dinamica: «Alta velocità, impatto devastante». L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00. Le due auto stavano procedendo in direzione Ostia quando la BMW — secondo i primi rilievi — avrebbe urtato violentemente la Mini, facendola schiantare contro un albero sullo spartitraffico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

