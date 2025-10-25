Una raffica di controlli antimafia
SONDRIO Tra i molteplici aspetti che l’organizzazione di un maxievento di portata mondiale porta con sé, ve ne sono alcuni di fondamentale importanza, ma dei quali raramente si parla. Tra questi rientra l’attività di prevenzione amministrativa antimafia volta a prevenire i possibili tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere legate ai Giochi olimpici invernali che si svolgeranno in alta Valtellina il prossimo mese di febbraio. Per assolvere a tali funzioni, presso la Prefettura di Sondrio opera il Gruppo Interforze Antimafia (GIA), che si compone dei rappresentanti della DIA, delle Forze di Polizia, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Controlli serrati in città: multe e ritiro di patenti -- Gli agenti della polizia locale di Agrigento hannocondotto una “raffica” di controlli in centro... #Agrigento #citta #controlli #multe #patenti #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario - facebook.com Vai su Facebook
Raffica di controlli nelle zone rosse: 6 denunciati e allontanati in pochi giorni - X Vai su X
Una raffica di controlli antimafia - SONDRIO Tra i molteplici aspetti che l’organizzazione di un maxievento di portata mondiale porta con sé, ve ne sono alcuni ... Secondo ilgiorno.it
Controlli del interforze antimafia nei cantieri delle Olimpiadi - Nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo previste per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, proseguono con ... Segnala ansa.it
Controlli dei carabinieri di Viadana: raffica di denunce per alcol e droga al volante - VIADANA Nella giornata di ieri, 21 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato ... Da vocedimantova.it