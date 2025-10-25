Una nuova teoria sembra spiegare il ruolo di Sadie Sink in Spider-Man | Brand New Day

Una nuova teoria suggerisce che Sadie Sink, star di Stranger Things che si unirà al Marvel Cinematic Universe interpreterà questo iconico personaggio dei fumetti Marvel in Spider-Man: Brand New Day. Previsto per il 31 luglio 2026, Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton non solo riporterà personaggi del calibro di Tom Holland, Jon Bernthal, Mark Ruffalo e Michael Mando nell’MCU, ma presenterà anche personaggi completamente nuovi. Non è ancora sicuro chi interpreteranno alcune star nel prossimo film della Fase 6, ma una nuova teoria potrebbe spiegare il ruolo dell’attrice nel film. Sebbene non si sa ancora chi interpreteranno Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas, il casting di Sadie Sink è stato un argomento di discussione sul web. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Una nuova teoria sembra spiegare il ruolo di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day

