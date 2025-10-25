Venerdì 31 ottobre dalle 16:30 alle 19:30, il centro storico di Cesena sarà teatro di una simpatica ‘invasione’ di piccoli mostri, streghette e supereroi pronti a bussare alle porte dei negozi con il classico ‘ Dolcetto o scherzetto? ’. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria e curata da L’Accento S.r.l., intende animare il cuore della città in occasione della festa di Halloween, offrendo a famiglie e bambini un pomeriggio di divertimento e condivisione in piena sicurezza. Ma non solo. Grazie alla collaborazione delle attività del centro storico tanti altri appuntamenti intratterranno adulti e bambini: dalle 15 al Foro annonario ci sarà il truccabimbi; dalle 16:30 alla Caffetteria Al Roma zucche, tarocchi e vin brulè; dalle 17:30 la libreria Albizzi proporrà letture di passi tratti da ‘Frankenstein’ di Mary Shelley, da ‘Sleepy Hollow’ di Washington Irving, e da ‘Le Streghe’ di Roald Dahl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una notte da brivido in centro