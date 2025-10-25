Una delegazione dall' Arabia Saudita a Chieti per promuovere cooperazione tecnologia e sviluppo industriale

Chietitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Chieti ha accolto una delegazione saudita di alto profilo, guidata dagli imprenditori lo sceicco Nasser bin Saeed Al-Hajri e Saud Al-Futaih, impegnata in una visita ufficiale in Italia. La missione, che si inserisce nel quadro della Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita, ha come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

delegazione dall arabia sauditaChieti accoglie una delegazione saudita, Febo e Ferrara: “Un incontro istituzionale per promuovere cooperazione, tecnologia e sviluppo” - La città di Chieti ha accolto una delegazione saudita di alto profilo, guidata dagli imprenditori lo sceicco Nasser bin ... Secondo abruzzolive.it

delegazione dall arabia sauditaDelegazione saudita per attrarre PMI nei settori AI, tecnologia e industria - Futaih guidano la missione strategica saudita per rafforzare le relazioni economiche e promuovere investimenti ... Lo riporta btboresette.com

delegazione dall arabia sauditaTorino, delegazione saudita in cerca di eccellenze tecnologiche: Il tour prevede tappe anche a Roma , Milano, Bologna e Chieti - Una delegazione saudita di alto livello visita l’Italia per attrarre le principali aziende nei settori dell’intelligenza artificiale, della tecnologia e dell’industria, e per esplorare opportunità di ... Si legge su targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Delegazione Dall Arabia Saudita