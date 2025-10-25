Una città da sfogliare si è aperta UmbriaLibri Rilanciamo la cultura
Perugia, 25 ottobre 2025 – “Abbiamo cercato di far venire a Perugia, e poi a Terni, il meglio della produzione editoriale culturale di questo ultimo periodo. Scrittrici, scrittori e saggisti di grande levatura dall’Italia e dall’estero, per farli interagire con la grande ricchezza editoriale che c’è in Umbria, abbiamo lavorato senza sosta con case editrici, autori, istituzioni culturali, realtà associative”. Con queste parole il nuovo direttore artistico, lo scrittore Nicola Lagioia ha inaugurato ieri mattina, insieme al vicepresidente della Regione e assessore alla cultura Tommaso Bori, l’edizione 2025 di “UmbriaLibri 2025, il festival letterario promosso dalla Regione in scena fino a domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
