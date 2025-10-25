Una bella Cremonese spaventa l' Atalanta | per la Dea un altro pareggio

Termina 1-1 i l combattuto derby tra Cremonese e Atalanta, una sfida che entrambe hanno cercato di vincere, ma che è finita con una divisione della posta che, sostanzialmente, premia i meriti di entrambe le contendenti. In effetti, se i nerazzurri confermano allo “Zini” la loro caratura di squadra importante, la matricola di mister Nicola gioca con intelligenza e determinazione e tiene testa dall’inizio alla fine al più quotato avversario. La squadra grigiorossa scende in campo con alcune variazioni. Mister Nicola deve faticare in particolar modo a disegnare il centrocampo, che registra anche il forfait di Bondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una bella Cremonese spaventa l'Atalanta: per la Dea un altro pareggio

News recenti che potrebbero piacerti

CREMONESE - Vandeputte: "Abbiamo fatto una bella partita, non guardiamo la classifica" https://ift.tt/8HZCwNs - X Vai su X

Serie A : Finisce 1-1 tra Cremonese ed Udinese, goal di Terracciano e Zaniolo al primo goal in campionato, il secondo con la maglia dell' Udinese, aveva segnato in Coppa Italia. Bella partita, combattuta, buona Cremonese decisamente, c'è qualche rimpia - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese – Atalanta 1-1 cronaca e highlights: Vardy spaventa la Dea, Brescianini la salva! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Vardy trova il primo gol in A che illude lo Zini ma Brescianini evita il KO a Juric. generationsport.it scrive

Cremonese-Atalanta, le pagelle: Vardy (7) primo gol in Serie A, Brescianini (6,5) salva la Dea, Terracciano (7) un muro - La squadra di Nicola sfiora il successo grazie al primo gol in Italia di Jamie Vardy che si sblocca in Serie A ed esulta con ... Lo riporta msn.com

Cremonese-Atalanta, primo gol di Vardy ma finisce 1-1 - Finisce pari il posticipo del sabato in Serie A che vedeva impegnati due ex allenatori granata come Nicola e Juric ed è ancora ossigeno puro per la Cremonese che fino ad ora ha perso ... Si legge su torinogranata.it