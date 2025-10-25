Warner Bros ha deciso la strategia con cui il film diretto da Paul Thomas Anderson punterà ai premi assegnati dall'Hollywood Foreign Press Association. Una battaglia dopo l'altra, l'apprezzato film con star Leonardo DiCaprio diretto da Paul Thomas Anderson, punterà alle nomination ai Golden Globes nelle categorie dedicate alle commedie. Warner Bros ha infatti deciso di proporre il progetto, i suoi interpreti, e il team che ha realizzato il progetto ispirato al romanzo di Thomas Pynchon puntando maggiormente agli aspetti meno drammatici della storia. La concorrenza affrontata dal film di Anderson Nella corsa alle nomination, e relativi premi, Una battaglia dopo l'altra dovrà affrontare la concorrenza di titoli come Wicked: For Good, Bugonia (da pochi giorni nelle sale italiane, ecco la nostra recensione), e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra sarà in corsa alle nomination ai Golden Globes come 'Commedia'