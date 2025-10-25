Un viso da 35enne per sempre | cos'è l'enigma lift i trattamenti di bellezza per un aspetto naturale
L'obiettivo della medicina estetica contemporanea? Una Forever 35 face. Visi curati, dall'aspetto naturale, che non facciano trasparire l'età. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Carrera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RAPINA ALL’UFFICIO POSTALE DI MASCALUCIA: ARRESTATO 35ENNE DI ACI SANT’ANTONIO La Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di una misura cautelare i - facebook.com Vai su Facebook
Un viso da 35enne per sempre: cos’è l’enigma lift, i trattamenti di bellezza per un aspetto naturale - Visi curati, dall’aspetto naturale, che non facciano trasparire l’età. fanpage.it scrive