Un viso da 35enne per sempre | cos'è l'enigma lift i trattamenti di bellezza per un aspetto naturale

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'obiettivo della medicina estetica contemporanea? Una Forever 35 face. Visi curati, dall'aspetto naturale, che non facciano trasparire l'età. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Carrera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

viso 35enne cos 232Un viso da 35enne per sempre: cos’&#232; l’enigma lift, i trattamenti di bellezza per un aspetto naturale - Visi curati, dall’aspetto naturale, che non facciano trasparire l’età. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viso 35enne Cos 232