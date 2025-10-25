Un viaggio lungo un anno tra fango ostacoli e fatica | Calypso Carella conquista la Spartan Race italiana

Trionfo forlivese all’Italy National Series 2025. Calypso Carella, atleta di Forlì, ha conquistato il titolo nazionale nella categoria 35-39 davanti a Benedetta Caporicci e Raluca Lungu, vincendo la serie nazionale italiana del marchio Spartan Race, uno dei circuiti più prestigiosi dedicato alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

Di sicuro quando, poco più che ragazzi, abbiamo cominciato questo lungo viaggio, nessuno di noi poteva immaginare che un giorno al posto delle due "O" all’interno del logo POOH avremmo messo il numero 60. È un miracolo vero e proprio quello che ci è s - facebook.com Vai su Facebook

Quel lungo viaggio con Lazialita, iniziato con te… - X Vai su X

Un viaggio lungo un anno tra fango, ostacoli e fatica: Calypso Carella conquista la Spartan Race italiana - Ormai ben note, le Spartan Race sono corse a ostacoli ispirate agli allenamenti militari che mettono a dura prova forza, resistenza e mente ... Segnala forlitoday.it