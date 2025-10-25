un turista giapponese cade dal parapetto del pantheon e muore

AGI - Un turista giapponese di circa 70 anni è morto dopo essere caduto accidentalmente dal muro perimetrale del Pantheon alto circa 7 metri, a Roma. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, intorno alle 21:50. A darne notizia i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Sul posto anche le forze dell'ordine e la polizia locale di Roma Capitale. Non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, non è escluso che il turista sia sporto per scattare una fotografia. Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it

