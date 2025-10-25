Un tranquillo week-end di poesia Ecco il Festival con i pensieri belli
"Un tranquillo week-end di poesia" è quello che si vivrà a Casa Bucci (Strada della Romagna 143 Cattabrighe) oggi e domani nell’ambito del Festival PesaroPoesia25. Il Festival, un progetto di Società dell’Uso, con il contributo del Comune di Pesaro e in collaborazione con Le Voci dei Libri, Bertoni Editore e Libreria Il Catalogo, è stato accolto dal pubblico con entusiasmo come dichiara la curatrice e padrona di casa Viviana Bucci. "Siamo molto contenti che questo format innovativo stia funzionando così bene, tanto che stiamo già pensando alla prossima edizione. Il festival è perfettamente coerente con gli spazi di Casa Bucci, da sempre luogo di intreccio fra le arti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
MENÙ DI SABATO 25 OTTOBRE… IL WEEK-END È GIÀ ARRIVATO VIENI A RILASSARTI CON UN PRANZO DELIZIOSO IN UN AMBIENTE TRANQUILLO. Cous-cous di verdure. Lasagne classiche. Maccheroni con pesto di basilico e po - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo per “PesaroPoesia25 - Il festival che era meglio non fare”. Sabato 25 e domenica 26 ottobre in arrivo “Un tranquillo weekend di poesia” - X Vai su X
"Un tranquillo week-end di poesia". Ecco il Festival con i pensieri belli - end di poesia" è quello che si vivrà a Casa Bucci (Strada della Romagna 143 Cattabrighe) oggi e domani nell’ambito del Festival PesaroPoesia25. Si legge su msn.com