un tranquillo week end di poesia ecco il festival con i pensieri belli

"Un tranquillo week-end di poesia" è quello che si vivrà a Casa Bucci (Strada della Romagna 143 Cattabrighe) oggi e domani nell’ambito del Festival PesaroPoesia25. Il Festival, un progetto di Società dell’Uso, con il contributo del Comune di Pesaro e in collaborazione con Le Voci dei Libri, Bertoni Editore e Libreria Il Catalogo, è stato accolto dal pubblico con entusiasmo come dichiara la curatrice e padrona di casa Viviana Bucci. "Siamo molto contenti che questo format innovativo stia funzionando così bene, tanto che stiamo già pensando alla prossima edizione. Il festival è perfettamente coerente con gli spazi di Casa Bucci, da sempre luogo di intreccio fra le arti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

