un tocco di magia per i piccoli ricoverati in reparto con biancaneve aladdin superman e gli altri

Prato, 25 ottobre 2025 – È stato presentato questa mattina il progetto di accoglienza per i bambini del reparto e degli ambulatori di Pediatria dell’ospedale Santo Stefano di Prato, un’iniziativa che mira a rendere più serena e positiva l’esperienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie all’interno della struttura ospedaliera. ‘Spider-Man’ fa visita ai bambini ricoverati alla Spezia L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Ami Prato, in sinergia con l’equipe della Soc Pediatria NeonatologiaTIN dell'ospedale, ha coinvolto un gruppo di giovani volontari (SuperAMIci in corsia) che, con entusiasmo e generosità, porteranno un tocco di magia tra le corsie e negli ambulatori pediatrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

