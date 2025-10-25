Un sabato da celebrare per il team Gresini | Alex Marquez vice iridato e Aldeguer Rookie of the year

Ravennatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabato da celebrare per il team Gresini. Con il secondo posto nella sprint race, ottenuto alle spalle di Pecco Bagnaia, Alex Marquez si è assicurato matematicamente il titolo di vicecampione del mondo alle spalle del fratello Marc, ko fino alla fine della stagione, ma già iridato 2025. “È. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sabato celebrare team gresiniCuore Nadia Padovani: "Dedicato a Fausto Gresini" ma la festa è rovinata, Aldeguer penalizzato perde il podio - Aldeguer cade stupidamente in qualifica, poi arriva sul podio nella Sprint ma viene penalizzato. Riporta sport.virgilio.it

sabato celebrare team gresiniÈ "the revenant" o c'è altro? Pecco Bagnaia fa il Marc Marquez e domina il sabato di Sepang davanti ai Gresini (che fanno festa con Dall’Igna) - A Sepang è andato in scena il sabato che nessuno si aspettava, con un Pecco Bagnaia capace di conquistare la pole partendo dalla Q1 e poi non lasciare nea ... Come scrive mowmag.com

MotoGP, La favola del team Gresini, dove tutti i piloti riescono a vincere - MotoGP: Con la vittoria di Fermin Aldeguer a Mandalika, dal 2022 ad oggi il team Gresini ha portato al successo tutti i piloti che hanno indossato i suoi colori. Si legge su gpone.com

Cerca Video su questo argomento: Sabato Celebrare Team Gresini