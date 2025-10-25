Un rischio per i bambini | Serve una tregua digitale Vanno frenati i telefonini
È una mozione che si muove a metà tra la pedagogia e la politica, quella presentata dal consigliere della lista Anselmo Leonardo Fiorentini. Un documento che punta ad accendere un faro su una parte fondamentale della crescita dei bambini. Infatti, l’esponente della minoranza chiede un impegno di sindaco e giunta a "promuovere un progetto organico per avviare un percorso verso una "tregua digitale", rivolto ai bambini fino a 13 anni e alle loro famiglie, basato sulle evidenze scientifiche più recenti e con l’obiettivo di limitare l’uso di smartphone e social media in età pre-adolescenziale ed accompagnare verso un uso consapevole degli stessi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
