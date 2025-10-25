Un recupero del Diavolo Gilardino sfiora il colpo Milan grazie Athekame
Ancora lassù, probabilmente per qualche ora. Su una vetta comunque dal gusto amaro. A San Siro il Milan s’impappina, si specchia nella propria iniziale autorevolezza, mette troppo zucchero negli ultimi metri. Passa con Leao, dà l’impressione di poter dominare, si fa rimontare e addirittura superare sull’uno due da brividi Cuadrado-Nzola, poi acchiappa il punto nel recupero con chi non ti aspetteresti ai: Athekame. Per un punto che non può comunque essere esclamativo, ma piuttosto interrogativo. San Siro, comunque, risponde presente. Eccome: 72.615 spettatori. In molti anche a chiedersi se davvero Milan-Como si giocherà a Perth. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Il diavolo sta nei dettagli, soprattutto nella legge di bilancio. Tra le pieghe della manovra, la Cgil e i Caaf segnalano il rischio di lasciare i cittadini più soli di fronte a fisco e burocrazia, colpendo proprio quei centri di assistenza che garantiscono il corretto funzio - facebook.com Vai su Facebook
L'11 di titolare di Milan Futuro nel recupero della settima giornata contro il Breno. Fischio d'inizio ore 15:00. La partita è visibile sul canale YouTube dell'US Breno al seguente link: - X Vai su X
A comeback from the Red Devils. Gilardino almost scores. Milan, thank you Athekame. - The equalizer in injury time: Allegri extended his lead, but they could overtake today. Riporta sport.quotidiano.net