un recupero del diavolo gilardino sfiora il colpo milan grazie athekame

Ancora lassù, probabilmente per qualche ora. Su una vetta comunque dal gusto amaro. A San Siro il Milan s’impappina, si specchia nella propria iniziale autorevolezza, mette troppo zucchero negli ultimi metri. Passa con Leao, dà l’impressione di poter dominare, si fa rimontare e addirittura superare sull’uno due da brividi Cuadrado-Nzola, poi acchiappa il punto nel recupero con chi non ti aspetteresti ai: Athekame. Per un punto che non può comunque essere esclamativo, ma piuttosto interrogativo. San Siro, comunque, risponde presente. Eccome: 72.615 spettatori. In molti anche a chiedersi se davvero Milan-Como si giocherà a Perth. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

