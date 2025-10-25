Un ragazzo su quattro vittima di atti di bullismo o cyberbullismo

“Il bullismo è uno specchio del disagio giovanile: dietro le prepotenze spesso si nasconde fragilità, bisogno di riconoscimento o assenza di punti di riferimento adulti” - ha dichiarato il professor Carlo Foresta, specialista in Endocrinogia ed Andrologia e Direttore della Fondazione a Padova.La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un ragazzo su quattro vittima di bullismo: più colpito chi è percepito come “diverso” - La Fondazione Foresta ETS, punto di riferimento nella ricerca sulla salute e sul benessere giovanile, presenta il report 2025, un’analisi approfondita che ha coinvolto 5. Da altovicentinonline.it

Ragazzo quattordicenne suicida, il Ministero ha completato le ispezioni. Sarebbero in partenza le contestazioni disciplinari al personale scolastico - Il giovane Paolo Mendico, quattordicenne in provincia di Latina, è stato trovato senza vita l’11 settembre 2025, poche ore prima dell’inizio dell’anno scolastico, nella sua stanza. Lo riporta orizzontescuola.it

