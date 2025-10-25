Un punto e polemiche Forlì e Pineto termina in parità

Forlitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un pari infuocato quello esce fra Forlì e Pineto con le due formazioni che terminano l'incontro 1 a 1. Vantaggio rocambolesco e contestatissimo del Pineto al 13° con Bruzzaniti, il pari dei galletti arriva in pieno recupero al 91° col neo entrato Giovannini che bagna l'esordio in biancorosso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

