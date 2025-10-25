Un Posto al Sole | il Mito Italiano si racconta a Il Festival dello Spettacolo e festeggia il suo Compleanno
Un Posto al Sole si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della TV italiana. In occasione del suo 29esimo compleanno e con l’avvicinarsi delle prime riprese della stagione numero 30, Upas e il suo cast si sono svelati a Il Festival dello Spettacolo a Milano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Marina vede la via d’uscita, ma Ferri non è facile da convincere “Un posto al sole” è disponibile su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook