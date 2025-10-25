Un Posto al Sole | il Mito Italiano si racconta a Il Festival dello Spettacolo e festeggia il suo Compleanno

Comingsoon.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Posto al Sole si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della TV italiana. In occasione del suo 29esimo compleanno e con l’avvicinarsi delle prime riprese della stagione numero 30, Upas e il suo cast si sono svelati a Il Festival dello Spettacolo a Milano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

un posto al sole il mito italiano si racconta a il festival dello spettacolo e festeggia il suo compleanno

© Comingsoon.it - Un Posto al Sole: il Mito Italiano si racconta a Il Festival dello Spettacolo e festeggia il suo Compleanno

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Mito Italiano