Ilgiorno.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lotta allinfarto e all’ictus, all’ ospedale Uboldo, a Cernusco, c’è l’ ambulatorio per prevenire due tra le malattie che fanno più paura per il pericolo che rappresentano e per le conseguenze che lasciano. Lo spazio si chiama " Dislipidemia ", "nuova arma per la gestione dei disturbi metabolici", sottolinea Asst Melegnano Martesana. È aperto da inizio mese, nel reparto di Medicina Interna Geriatrica diretto da Francesco D’Angelo. Aiuta chi ha problemi alle arterie e valori nel sangue alterati. Il nuovo servizio nasce con l’intento di intercettare sempre più in fretta i problemi e di accompagnare nel percorso di cura chi ha il colesterolo alto: "Se si riesce – spiegano Paola Ascoli e Silvia Briganti, responsabili del progetto – si può ottenere un’importante riduzione del rischio di mortalità su una percentuale alta della popolazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un nuovo ambulatorio all’Uboldo. Scacco all’infarto e all’ictus: "Individuiamo i fattori di rischio"

