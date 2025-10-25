Un murale di mattoncini per costruire insieme il futuro
Ieri pomeriggio, venerdì 24 ottobre, è stata inaugurata a Foggia, in Via Achille Grandi (mura posteriori del CCR di viale Kennedy, davanti al campo da baseball), una nuova opera urbana realizzata in modo davvero originale: un murale costruito interamente con mattoncini e costruzioni donati dalla.
