Un milione di posti di lavoro | così nei tre anni di governo Meloni la promessa di Berlusconi è diventata realtà I dati della Cgia

Durante i primi tre anni di governo Meloni, il numero complessivo degli occupati presenti in Italia è cresciuto di un milione di unità. Ad agosto, infatti, gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. Il record storico è stato comunque registrato il mese prima, quando, a luglio, la platea dei lavoratori italiani ha raggiunto la soglia di 24,2 milioni di unità. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio studi della CGIA. La leader di Fratelli d’Italia è la prima ad avere realizzato una promessa elettorale che per primo aveva lanciato Silvio Berlusconi, ma che altri leader, anche di centrosinistra, avevano usato come slogan senza mai riuscirci, come conferma questo studio di Pagella Politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

