Un Maradona in festa | il Napoli doma l’Inter 3-1 e rilancia la corsa Scudetto

Chi si aspettava una partita d’orgoglio ed un Napoli ritrovato dopo la sconfitta con il Torino e la sonora sconfitta in Champions non è restato deluso stasera. Contro l’Inter di Chivu, il Napoli vince 3-1 in casa contro i nerazzurri, che pure per tutto il primo tempo non hanno demeritato, anzi, due pali hanno graziato gli azzurri. Troppa però è stata la voglia degli uomini di Conte di portare a casa la vittoria, con un super Anguissa padrone del centrocampo azzurro (ed autore di un gran gol). La cronaca della partita. De Bruyne firma il vantaggio, ma paga con l’infortunio L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Un Maradona in festa: il Napoli doma l’Inter 3-1 e rilancia la corsa Scudetto.

