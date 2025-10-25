Un lupo si aggira nel centro di Sambuceto | la segnalazione corre sui social FOTO

Chietitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano gli avvistamenti di animali selvatici in zone urbane. L'ultima segnalazione rilanciata dai social arriva da Sambuceto di San Giovanni Teatino, dove un utente, alle 2 della notte fra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, ha immortalato quello che sembrerebbe essere un lupo.  “Il lupo - ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

