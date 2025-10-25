Un leak svela data di lancio colori e prezzo di Nothing Phone 3a Lite

Continuano a farsi sempre più insistenti le indiscrezioni relative all'imminente lancio di Nothing Phone (3a) Lite L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Un leak svela data di lancio, colori e prezzo di Nothing Phone (3a) Lite

Altri contenuti sullo stesso argomento

Secondo i leak, l'attesa modalità di Battlefield 6 sarà disponibile tra qualche giorno e sarà gratis per tutti. https://www.everyeye.it/notizie/battle-royale-gratis-battlefield-6-arrivera-pochi-giorni-svela-leak-836770.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebo - facebook.com Vai su Facebook

Un nuovo leak svela che il battle royale di $Battlefield6 dovrebbe avere anche la chat di prossimità! - X Vai su X

Xiaomi Pad 9 si svela in nuovi leak, mentre compare l’ipotesi Xiaomi 17 Air - Un nuovo leak avrebbe svelato l'arrivo della serie Xiaomi 9 Pad, prevista a breve sul mercato, mentre si fa forza l'ipotesi di Xiaomi 17 Air. Scrive tuttoandroid.net

Battlefield Next: un leak svela la data dell'annuncio, è molto vicina - Nelle ultime ore si sta parlando moltissimo di Battlefield Next, il nuovo capitolo di Electronic Arts il cui nome ufficiale potrebbe essere proprio Battlefield 6. Lo riporta everyeye.it

Mega leak svela Pokémon Wind e Pokémon Wave con una grafica massicciamente aggiornata e nuovi elementi di gameplay - Un'enorme fuga di notizie ha rivelato i dettagli della decima generazione di giochi Pokémon, che a quanto pare riceveranno aggiornamenti grafici significativi e probabilmente sfrutteranno le prestazio ... Da notebookcheck.it