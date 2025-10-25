Un giorno il popolo si renderà conto che lo stiamo avvelenando e imbrogliando | Franco Berrino svela i veleni nascosti nella nostra alimentazione quotidiana

Ilfattoquotidiano.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un giorno il popolo si renderà conto che lo stanno avvelenando e imbrogliando, comincerà a porsi domande e smetterà di conformarsi e di sottomettersi all’arroganza dell’industria alimentare, dell’agricoltura chimica, della plastica, dei farmaci perfino della scienza”. L’avvertimento è netto, quasi un manifesto. Franco Berrino, epidemiologo di fama internazionale e già Direttore del Dipartimento di Medicina preventiva dell’ Istituto Tumori di Milano, nel suo ultimo libro Il nostro veleno quotidiano (Rizzoli) denuncia senza mezzi termini i rischi di un sistema che, più che proteggere la salute, spesso la compromette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

un giorno il popolo si render224 conto che lo stiamo avvelenando e imbrogliando franco berrino svela i veleni nascosti nella nostra alimentazione quotidiana

© Ilfattoquotidiano.it - “Un giorno il popolo si renderà conto che lo stiamo avvelenando e imbrogliando”: Franco Berrino svela i veleni nascosti nella nostra alimentazione quotidiana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La chicca del giorno, “In 3 anni padre e figlio non hanno mai pagato il conto in 100 ristoranti diversi” - Di notizie sulle truffe ai danni dei ristoratori se ne leggono molte: persone che consumano un pranzo o una cena, si alzano dal tavolo e se ne vanno ... Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giorno Popolo Render224 Conto