Un giorno il popolo si renderà conto che lo stiamo avvelenando e imbrogliando | Franco Berrino svela i veleni nascosti nella nostra alimentazione quotidiana

“Un giorno il popolo si renderà conto che lo stanno avvelenando e imbrogliando, comincerà a porsi domande e smetterà di conformarsi e di sottomettersi all’arroganza dell’industria alimentare, dell’agricoltura chimica, della plastica, dei farmaci perfino della scienza”. L’avvertimento è netto, quasi un manifesto. Franco Berrino, epidemiologo di fama internazionale e già Direttore del Dipartimento di Medicina preventiva dell’ Istituto Tumori di Milano, nel suo ultimo libro Il nostro veleno quotidiano (Rizzoli) denuncia senza mezzi termini i rischi di un sistema che, più che proteggere la salute, spesso la compromette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

