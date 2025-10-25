Un ferito in codice rosso per l' incidente nella galleria San Silvestro un automobilista si sarebbe allontanato a piedi

Una delle persone coinvolte nel doppio incidente stradale che è avvenuto nella galleria San Silvestro della circonvallazione a Pescara è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale Santo Spirito dall'elisoccorso.Invece, uno degli altri automobilisti coinvolti nel sinistro, in base ai primi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

