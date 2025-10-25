Un destino colonialista attende i gazawi | presto o tardi Israele attaccherà ancora
di Rosamaria Fumarola Nella parte finale di Blob andato in onda nella serata del 7 ottobre, gli autori hanno accostato alle immagini della distesa di macerie che è oggi Gaza il sonoro de “Il mio canto libero” il brano di Lucio Battisti del 1972. Da tempo non ascoltavo il pezzo che ha accarezzato i giorni di tante generazioni con la sua bellezza, che provoca stupore e che permette il sogno, un sogno che da solo è già felicità. La mia esistenza immagino sia stata e sia contemporanea a quella di tanti palestinesi, nati e vissuti nella guerra, tutti privati delle possibilità che la vita offre perché ostaggi del ricatto del lunghissimo conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
