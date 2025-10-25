Un culto che dura da 50 anni | Così mio padre inventò il The Rocky Horror Show

Linus O'Brien aveva solo quattro anni quando se ne stava a teatro, per la messa in scena di The Rocky Horror Picture Show, con il compito di muovere le manopoline delle luci di scena affidategli dall'autore dello show, suo padre Richard O'Brien. Oggi, a 50 anni dalla nascita di quello che è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#12 ALMA Federica Manzon #sinossi: Tre giorni dura il ritorno a Trieste di Alma, che dalla città è fuggita per rifarsi una vita lontano, e ora è tornata per raccogliere l'imprevista eredità di suo padre. Un uomo senza radici che odiava il culto del passato e i suoi la - facebook.com Vai su Facebook

"Il ragazzo del futuro" di Michael J. Fox: un viaggio nel tempo che dura da 40 anni http://illibraio.it/news/cinema/ragazzo-del-futuro-1481972/… #ritornoalfuturo #libri #film #fantascienza #BackToTheFutureDay - X Vai su X

Maria Romana e Gianmario, la storia d'amore che dura da 50 anni: la celebrazione con gli amici, i 4 figli e i sette nipoti - Giornata di festa per Maria Romana Doati, 70 anni, e Natalino "Gianmario" Sivieri, 80, di Corbola, che hanno celebrato 50 anni di matrimonio. Si legge su ilgazzettino.it