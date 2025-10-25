Un colpo di pistola ad aria compressa contro il vetro di un' autovettura

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. È accaduto nei pressi del cimitero di Raffadali dove, all'improvviso, è dilagato il panico. Nessuno, per fortuna, contrariamente al vox populi, s'è fatto male. Sul posto, si sono subito precipitati i carabinieri della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

colpo pistola aria compressaGatto nero ucciso con una pistola ad aria compressa da un ragazzino. “Il pallino entrato in testa” - Un gatto nero è stato ucciso con una pistola ad aria compressa da un ragazzino a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Secondo blitzquotidiano.it

colpo pistola aria compressaScafati, colpo d’aria compressa contro la vetrina di una cornetteria: paura tra i clienti, anche bambini - Altri commercianti della zona raccontano che episodi simili si sarebbero già verificati in passato. Da agro24.it

Mandello, colpo di pistola in faccia: terrore sulla Statale 36. Ma è un'arma giocattolo - Nella notte un uomo di 40 anni è stato ferito al volto con un colpo esploso con un'arma da softair, una ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Pistola Aria Compressa